Москва, , 13:03 — REGNUM Ухудшение ситуации в экономике Китая негативно повлияет и на экономики других стран, считают 57% жителей Земли. Не согласны с этим утверждением 12%, свидетельствует опрос ИХ «Ромир».

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Больше всего согласны утверждением, что ослабление экономики Китая ухудшит положение в других странах, жители Индии (70%), Южной Кореи (67%), Таиланда (66%) и Бразилии (63%)

Жители России оказались среднестатистическими по данному вопросу согласны с утверждением 55%. Меньше всего в возможность негативного влияния китайской экономики верят жители США (45%) и Германии (48%).

Опрос проведен в сентябре 2020 года. Опрошены 7100 респондентов в разных странах мира. В России опрошены 40 тыс. человек в 220 городах.

Как сообщало ИА REGNUM, противоречия между Китаем и США уже негативно сказываются на состоянии экономики стран Азии.

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