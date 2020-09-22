Нижний Новгород, , 12:58 — REGNUM «Подобные законопроекты демонстрируют коммерческую ангажированность, в которой «крайними» остаются простые люди — в конце концов, им и приходится за все платить», — профессор ННГУ Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского Антон Фортунатов прокомментировал ИА REGNUM внесённый в Госдуму законопроекто реновации в субъектах РФ.

Нижний Новгород Григорий Фадеев © ИА Красная Весна

Нижегородский эксперт отметил, что для него самое пугающее в этом проекте — «отсутствие права слова у жителей».

»Кажется, нам опять хотят «причинять добро». Волюнтаризм местных властей по застройке территорий у меня ассоциируется с деятельностью одного из недавних мэров Нижнего Новгорода, который росчерком пера раздавал разрешения на пресловутую «точечную застройку», последствия которой до сих пор остро и болезненно ощущаются в городе, особенно в центре», — сказал он.

Фортунатов отметил, что «нынешние проекты, с позволения сказать, благоустройства «городских пространств» демонстрируют весьма прохладное отношение региональной власти к требованиям и надеждам простых людей».

»Новый проект развязывает властям руки по принципу: «нам лучше знать, как вам нужно жить. К великому сожалению, подобные законопроекты демонстрируют коммерческую ангажированность, в которой «крайними» остаются простые люди — в конце концов, им и приходится за все платить», — подчеркнул собеседник.

По мнению Антона Фортунатова, городские пространства сегодня — «предмет неусыпного и болезненного внимания со стороны гражданского общества. Делать их предметом еще более напряженных дискуссий — значит, повышать градус протестных настроений. Боюсь, об этой стороне вопроса ретивые законодатели попросту не задумывались».