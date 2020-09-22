Тегеран, , 12:52 — REGNUM Компания Soroush Diesel Mabna приступила к продажам в Иране УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи». Об этом сообщается на сайте дистрибьютора.

УАЗы поступают в Иран в виде машинокомплектов. Уже на месте Soroush Diesel Mabna из них собирает готовые автомобили. Модель «Патриот» здесь представлена в двух исполнениях кузова — внедорожник и пикап. Для покупателей также доступен бортовой грузовик «Профи».

Стоит отметить, что все российские модели оснащены полным приводом и отвечающим экостандарту Евро-5 бензиновым мотором ЗМЗ-409 051. Мощность движка составляет 150 «лошадей». Кроме того, автомобиль оснащён двумя воздушными подушками безопасности, системами ABS и ESP, а также опциями, помогающими водителю при трогании со склона и движении под уклон.

В Иране стоимость самого дешёвого УАЗа начинается от 600 млн риалов (около 1,86 млн рублей).

Напомним, Иран является одним из самых больших авторынков на Ближнем Востоке. Его потребительский потенциал оценивается в 1,7 млн автомобилей в год.

Читайте также: Рост цен на автомобили УАЗ вызвал реакцию пользователей сети