Барнаул, , 12:44 — REGNUM Власти Алтайского края подвели промежуточные итоги реализации в регионе закона «О введении на территории Алтайского края специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Как отмечают в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, за несколько месяцев количество самозанятых увеличилось более чем на 4000 человек.

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«Это объясняется простотой ведения отчетности, а также возможностью пользоваться им как альтернативным налоговым режимом», — пояснили чиновники. В настоящее время в качестве самозанятых на территории региона зарегистрировано более 7 тыс. граждан.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 1 июля в Алтайском крае, согласно закону, пописанному губернатором Виктором Томенко, введён в действие налоговый режим для самозанятых «Налог на профессиональный доход». Тогда сообщалось, что до конца 2020 г. этим режимом могут воспользоваться около четырёх тысяч человек.

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