Чебоксары, , 12:43 — REGNUM В Моргаушском районе Чувашии на ремонт 1,1 км грунтовой дороги хотят потратить более 3 млн рублей. Дорожные работы включают, к примеру, «уплотнение грунта» и «устройство оснований из щебня». Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUMсо ссылкой на документ.

Заказчиком является администрация Моргаушского района. Речь идёт о ремонте грунтовой автомобильной дороги общего пользования местного значения «Волга» — Шоркасы — Нижний Томлай — Новый Томлай. На ремонт даётся один месяц с даты заключения договора, аукцион назначен на 1 октября.

Согласно техническому заданию, протяженность дороги составляет 1150 метров. В состав работ включили, в частности, разработку грунта, «уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см», устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, устройство оснований из щебня, разработку продольных водоотводных и нагорных канав.

Начальная цена контракта составляет 3 232 890 рублей. Данные средства выделяются в виде субсидий на дорожную деятельность из республиканского бюджета Чувашии, также предусмотрены средства муниципальной казны.