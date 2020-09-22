Москва, , 12:43 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла поправки о расширении числа компаний, которые не будут платить налоги и сборы из-за пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.

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Так, предусмотренное законом освобождение от исполнения обязанности по уплате налогов и сборов в связи с распространением новой коронавирусной инфекции предоставляется осуществляющим деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики организациям, включенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства не только на основании налоговой отчетности за 2018 год, но и в связи с созданием в период с 1 декабря 2018 года по 29 февраля 2020 года.

Положение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.