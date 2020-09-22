Москва, , 12:43 — REGNUM Российская компания «Аэрофлот» с трудом обслуживает свои долги перед Сбербанком из-за экономических последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф 22 сентября в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что многие заёмщики Сбербанка попали из-за пандемии в «непростую ситуацию». В их числе — «Аэрофлот», прекрасная компания, которая, несомненно, преодолеет трудности.

«Но пока, конечно, они с большим трудом обслуживают все свои долги», — сказал Греф.

Трудности у заёмщиков в первую очередь связаны с тем, что экономическая активность в ряде отраслей пока не восстановилась, добавил глава банка.

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