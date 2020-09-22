Москва, , 12:36 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла поправки, повышающий акцизы на табак и электронные сигареты, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.

Государственная Дума Иван Шилов © ИА REGNUM

В соответствии с поправкой, в 2021 году акцизы на табачную продукцию будут проиндексированы на 20%, в 2022—2023 годах — на уровень инфляции.

Ставка акциза на сигареты в 2021 году составит 2359 рублей на тысячу штук, на электронные сигареты — 60 рублей за штуку.

Повышение акциза приведет к увеличению на 12−13% стоимости пачки сигарет, отметил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР).

Вместе с тем накануне президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).