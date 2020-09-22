Владивосток, , 12:41 — REGNUM Аграрии Приморского края более чем в половину увеличили урожайность картофеля. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба правительства региона.

В сообщении говорится, что согласно данным на 22 сентября с 425 гектаров аграриям удалось собрать 8,7 тысячи тонн картофеля. При этом урожайность удалось увеличить на 53% за счет новых сортов и удобрений (до 205 центнеров с гектара).

Кроме этого, аграрии собрали 11,7 тысячи тонн овощей. Это на три тысячи тонн больше, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось о том, что согласно поручению правительства РФ к 2024 году самообеспеченность овощной продукцией в регионах Дальневосточного федерального округа должна достичь среднероссийского уровня (70% от потребности населения). По данным на конец прошлого года в Приморье обеспеченность картофелем составила 68%, а овощами — 40%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области собрали треть урожая поздних зерновых культур