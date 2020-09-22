Сеул, , 12:38 — REGNUM Южнокорейская авиакомпания Korean Air возобновит полёты в японскую Осаку спустя шесть месяцев. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины – все новости»

По их словам, полёты по маршруту Инчхон — Осака будут возобновлены с 30 сентября и будут осуществляться раз в неделю по средам.

Ранее, 9 и 16 сентября южнокорейская авиакомпания организовывала два временных рейса по данному маршруту.

Напомним, что в марте текущего года власти Японии ограничили въезд в страну из-за пандемии коронавируса.

До пандемии Korean Air выполняла 17 рейсов в 13 городов Японии, однако с началом пандемии все рейсы (за исключением Инчхон—Токио) были приостановлены.