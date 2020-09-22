Москва, , 12:33 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию Соглашение о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает корреспондент ИА REGNUM.

Соглашение направлено на создание условий для функционирования рынка табачной продукции в рамках Евразийского экономического союза, развития конкурентной среды в сфере оборота табачной продукции, а также обеспечения защиты экономических интересов государств — членов ЕАЭС.

Гармонизация ставок акцизов на табачную продукцию осуществляется посредством установления единой индикативной ставки акцизов на табачную продукцию, пятилетнего периода достижения индикативной ставки, диапазонов отклонения фактических ставок акцизов на табачную продукцию от индикативной ставки.

Индикативная ставка и диапазоны отклонения утверждаются каждые пять лет начиная с 2024 года. Соглашением также предлагается установить в 2024 году индикативную ставку акциза на сигареты в размере 35 евро за 1000 штук и диапазон отклонения фактических ставок акцизов, действующих в государствах — членах Евразийского экономического союза, от индикативной ставки — не более чем на 20% в меньшую или большую сторону.