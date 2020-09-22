Москва, , 12:31 — REGNUM Сбербанк пока не планирует вводить комиссию на обслуживание счетов в евро. Об этом сегодня, 22 сентября, в интервью на телеканале «Россия 24» сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

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«Пока нет», — сказал Греф.

Напомним, в России с 2020 года ряд кредитных организаций начал вводить плату за обслуживание счетов, номинированных в европейской валюте. Причиной такого шага стала отрицательная ставка ЕЦБ, из-за которой банки теряют деньги, ведя такие счета. А так как в России отрицательные ставки запрещены, часть банков вообще прекратила открывать вклады в евро. Другие же нашли выход из положения, вводя плату за обслуживание счетов в евро.

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При этом, как свидетельствует недавний опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости, крупнейшие российские банки пока не собираются вводить комиссию за обслуживание счетов в евро.

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