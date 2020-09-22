Москва, , 12:27 — REGNUM Белорусский банк «БПС-Сбербанк» испытывает проблемы с ликвидностью в белорусской валюте. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что проблемы с белорусским рублём испытывают все участники рынка. Фактически Национальный банк Белоруссии прекратил предоставлять ликвидность, это привело к приостановке кредитования в национальной валюте, пояснил Греф.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа белорусская «дочка» Сбербанка временно прекратила рассмотрение заявок на кредиты от физических лиц.

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