Москва, , 12:23 — REGNUM Рост стоимости нового жилья в России неизбежен по нескольким причинам, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник научной лаборатории «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» Марина Данилина.

Из-за неопределённости в связи с пандемией в 2020 году большое количество вкладчиков в России сняли деньги со счетов. В настоящее время ставки по депозитам снижаются, вложения в недвижимость рассматриваются в качестве способа сохранения своих сбережений.

«В начале II полугодия 2020 г. ситуация на строительном рынке в целом стабилизировалась. Ряд потенциальных покупателей реализовали свой отложенный спрос.

В то же время банки ужесточили требования к заёмщикам в условиях роста безработицы, снижения доходов населения, банкротства предприятий и граждан.

Льготные программы, субсидируемые государством, увеличили интерес к покупке новостроек. Некоторые банки понизили ставки по ипотечным программам.

Крупные застройщики предоставили дополнительные акции, преференции и отсрочки для покупателей новостроек, срок действия которых, правда, ограничен. Вместе с тем, данные меры повлияли на увеличение цен застройщиков

Рост цен на материалы и увеличение себестоимости строительства отразятся на ценах на недвижимость. Ожидается, что рост цен на новостройки в целом плавно продолжится.

Причём на дифференциацию цен будет влиять степень готовности объекта недвижимости и состояние и рейтинг застройщика.

Застройщики наиболее привлекательных объектов будут увеличивать цены, а девелоперы менее интересных предложений на рынке недвижимости будут использовать акции, скидки, сдерживать или даже снижать цены.

На вторичном рынке продать квартиру станет тяжелее, потенциальным покупателям стоит ждать возможного падения цен из-за падения доходов населения и снижаемого спроса», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что рост стоимости жилья в новостройках в России по итогам этого года может составить от 12% до 15%.

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