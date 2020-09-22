Канаш, Чувашия, , 12:19 — REGNUM В Канашском районе Чувашии планируют построить новый сельский Дом культуры. Примечательно, что на его возведение предусмотрено всего два месяца. Соответствующее извещение о проведении аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком является администрация Хучельского сельского поселения Канашского района. Победитель аукциона должен построить сельский Дом культуры на 100 мест в деревне Хучель. Примечательны сроки строительства.

«Сроки выполнения работ: со дня заключения контракта и до 01.12.2020 г. Подрядчик вправе досрочно сдавать отдельные этапы выполненных работ, работы по контракту выполняются в соответствии с техническим заданием», — говорится, в частности, в документе.

То есть новый Дом культуры (при условии определения победителя аукциона 29 сентября) должны будут построить за два месяца.

Начальная цена контракта составляет 13 299 180 рублей. Данные средства предусмотрены в республиканском бюджете и казне Хучельского сельского поселения.