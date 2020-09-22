Москва, , 12:15 — REGNUM Сбербанк несёт потери в результате кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, однако, если сравнивать с ситуацией на рынке в целом, то эти потери минимальны. Об этом сегодня, 22 сентября, в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

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"Мы, конечно же, финансово потеряли. В первую очередь потому, что пострадали наши клиенты, это не может не сказаться на нас», — подчеркнул Греф.

При этом он добавил, что «если посмотреть на ситуацию на рынке в целом и на международную ситуацию, то все-таки мы проходим коронавирус с наименьшими потерями». Часть их них, по словам главы Сбербанка, была компенсирована комиссионными доходами и доходами от экосистемы. Кроме того, на фоне пандемии Сбербанк на 100 млрд рублей сократил свои расходы до конца 2020 года.

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Сбербанк на фоне пандемии сократил свои расходы на 100 млрд рублей до конца года, добавил Греф.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что пандемия коронавируса поставила российское правительство в условия, напомнившие дефолт 1998 года, который произошёл вскоре после того, как правительство возглавил Сергей Кириенко.