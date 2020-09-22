Чита, , 12:14 — REGNUM До окончания 2020 г. осталось всего несколько месяцев, но некоторые мероприятия, реализуемые в Забайкалье за счёт средств дальневосточной субсидии, реализуются не так быстро, как хотелось бы. Как сообщает сегодня пресс-служба забайкальского губернатора, в частности речь идёт о затягивании с капитальным ремонтом краевого клинического госпиталя ветеранов войн, который в настоящее время перепрофилирован под моностационар.

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Как пояснил первый вице-премьер правительства региона Андрей Кефер, нужно определить те работы, которые можно осуществлять даже в режиме существующих ограничений. Также чиновник обратил внимание и на нерасторопность подрядчиков. Здесь, по его словам, проблемные вопросы необходимо решать оперативно, чтобы не допустить отставания от сроков.

«Нет на объекте подрядчика в течение трёх-четырёх недель — всё, вручаем в торжественной обстановке уведомление о расторжении контракта. Быстрее найти нового», — резюмировал Андрей Кефер.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 г. Забайкалье вошло в состав Дальневосточного федерального округа. С этого времени на жителей региона распространяют все льготы и преференции, доступные дальневосточникам. Также новое руководство взяло курс на максимальное участие в федеральных программах. На днях в три района Забайкалья, где расстояние между населёнными пунктами может достигать нескольких тысяч километров, поступили автобусы марки «ПАЗ».

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