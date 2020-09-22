Москва, , 12:13 — REGNUM Снижения ставок по ипотеке в России вполне реально. Об этом 22 сентября заявил глава Сбербанка Герман Греф.

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При этом он предположил, что программа льготной ипотеки под 6,5% скоро закончится.

«Она не может долго продолжаться», — считает Греф.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Сбербанка Герман Греф ожидает дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ.

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