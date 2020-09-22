Москва, , 12:07 — REGNUM Накачка экономики деньгами как в РФ, так и в остальном мире помогает поддержать конъюнктуру фондового рынка, но не дает возможности «разогнать» реальную экономику, серьезно пострадавшую от последствий пандемии коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

«Традиционные способы поддержки экономической активности в развитых странах, то есть массированная накачка экономики деньгами, срабатывают очень неоднозначно, — сказал Колганов. — Эта накачка позволила в летний период очень хорошо поддержать конъюнктуру фондового рынка. Но не смогла «разогнать» реальную экономику. Поэтому темпы восстановления экономики после пандемии достаточно скромные. Тем более что российские власти в плане насыщения экономики деньгами гораздо более осторожны. И, видимо, это препятствует улучшению экономической конъюнктуры. Размеры финансовой помощи, которую оказывает наше правительство, в разы меньше, чем в развитых странах. Надо более активно помогать восстановлению промышленности за счет тех ресурсов, которыми обладает государство».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, что пандемия коронавируса сорвала стоп-кран в развитии мировой экономики, которая и до коронакризиса находилась в далеко не блестящем положении.

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