Москва, 22 сентября 2020, 12:07 — REGNUM Накачка экономики деньгами как в РФ, так и в остальном мире помогает поддержать конъюнктуру фондового рынка, но не дает возможности «разогнать» реальную экономику, серьезно пострадавшую от последствий пандемии коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, что пандемия коронавируса сорвала стоп-кран в развитии мировой экономики, которая и до коронакризиса находилась в далеко не блестящем положении.
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