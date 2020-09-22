Москва, 22 сентября 2020, 11:55 — REGNUM Пандемия коронавируса сорвала стоп-кран в развитии мировой экономики, которая и до коронакризиса находилась в далеко не блестящем положении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, что если российская промышленность по итогам 2020 года сможет выйти в ноль, то это будет большой удачей.
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