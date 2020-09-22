Москва, , 11:55 — REGNUM Пандемия коронавируса сорвала стоп-кран в развитии мировой экономики, которая и до коронакризиса находилась в далеко не блестящем положении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

«Наша экономика, как и мировая, и до начала пандемии находилась в далеко не блестящем положении. Конец 2019 и начало 2020 года характеризовались признаками надвигающегося спада в мировой экономике, — сказал Колганов. — Так что пандемия коронавируса просто сорвала стоп-кран раньше времени. Поэтому в мировой и российской экономике накопилось очень много проблем. Для мировой экономики характерен очень высокий уровень задолженности. Иными словами, ее рост подогревался долговыми обязательствами, что сейчас затрудняет дальнейшие маневры, направленные на выход из кризиса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, что если российская промышленность по итогам 2020 года сможет выйти в ноль, то это будет большой удачей.

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