Новосибирск, , 11:53 — REGNUM Новосибирская область попала в топ-10 самых активных регионов, представивших новые идеи для развития России. Сбор перспективных идей шёл в рамках подготовки к форуму «Сильные идеи для нового времени», который проводят Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс.

«В топ-10 регионов, лидирующих по количеству представленных на крауд-платформу решений, вошли Москва (1939 идей), Самарская область (863), Нижегородская область (738), Башкирия (615), Краснодарский край (584), Санкт-Петербург (543), Татария (529), а также Новгородская (470), Ростовская (437) и Новосибирская (349) области», — уточняет АСИ.

Так, например, по направлению «Современная экономика» от Новосибирской области подано 43 идеи, по направлению «Новая технологическая стратегия» — 44 идеи, «Новая социальная стратегия» — 46, «Новые компетенции» — 60, «Новое городское развитие» — 39, «Новая молодёжная повестка (новые формы развития и поддержки молодёжи)» — 31 и «Новые идеи для бизнеса» — 86 идей.

Участники разместили на крауд-платформе почти 14 780 решений по перезагрузке экономики страны, социальной и технологической сфер.

В начале октября состоятся сессии, где выберут самые актуальные идеи в региональном разрезе. Авторы топ-100 идей представят их в Сочи 11 и 12 ноября.

Напомним, что Агентство стратегических инициатив — автономная некоммерческая организация, которая создавалась для поддержки перспективных общественно значимых проектов среднего бизнеса, улучшения предпринимательского климата, содействия развитию молодых управленцев и профессионального менеджмента в социальной сфере.

АСИ создано по распоряжению правительства Российской Федерации от 11 августа 2011 г. N 1393-р. В документе говорится, что «полномочия учредителя Агентства от имени Российской Федерации осуществляет правительство Российской Федерации». АСИ позиционирует себя как «агент изменений», работающий вместе с лидерами над масштабными инициативами и объединяющий усилия общества, бизнеса и государства.

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