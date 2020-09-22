Москва, , 11:52 — REGNUM Компания ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС», представляющая марку Infiniti в России, отзывает 3932 автомобиля в России. Об этом 22 сентября сообщается на сайте Росстандарта.

Под отзыв попадают автомобили Infiniti QX56 (модельный код Z62), выпущенных в период с 22 ноября 2009 года по 25 января 2013 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является то, что из-за неправильного количества и неравномерного распределения взрывчатого вещества в газогенераторе при срабатывании подушки безопасности водителя может возникнуть чрезмерно большое внутреннее давление газов», — говорится в сообщении.

Данный дефект может привести к тому, что корпус газогенератора повредится и распадется на отдельные фрагменты.

На отозванных автомобилях будет заменены подушки безопасности. Ранее стало известно об отзыве в России 11 автомобилей трех моделей марки Mercedes-Benz.

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