Махачкала, , 11:31 — REGNUM Крупную партию зараженных фруктов из Азербайджана задержали в Дагестане. Общий вес опасной продукции превысил 68 тонн, сообщили ИА REGNUM 22 сентября в пресс-службе управления Россельхознадзора по республике.

С начала текущего месяца на складе временного хранения «Виадук» в ходе проверки поступивших из Азербайджана грузов специалисты управления обнаружили карантинные объекты — восточную плодожорку и персиковую плодожорку. Отмечается, что эти вредители плодовых деревьев в районах распространения способны уничтожить до 100% урожая.

В этой связи четыре партии подкарантинной продукции — персики, сливы, нектарины общим весом 68,6 тонн были запрещены к ввозу в Россию. Владельцам грузов грозит административная ответственность.