Москва, , 11:23 — REGNUM Если российская промышленность по итогам 2020 года сможет выйти в ноль, то это будет большая удача. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал прогноз главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова о том, что российская промышленность по итогам 2020 года выйдет в ноль или небольшой минус.

«Я не думаю, что промышленность к концу года выйдет в ноль. Главное, что будет тянуть ее вниз, это отрасли добычи топливно-энергетических ресурсов, спрос на которые продолжает оставаться весьма скромным, — сказал Колганов. — Цены стоят низко и особой тенденции к росту пока не показывают, что негативно отразится на общих результатах. По итогам августа произошло замедление темпов восстановления и обрабатывающей промышленности. Так что я не склонен к чрезмерному оптимизму. Выйти в ноль — это была бы очень большая удача».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов заявил, что, несмотря на то, что российская промышленность пострадала от пандемии меньше, чем другие отрасли народного хозяйства, там тоже наблюдается серьезный спад.

Читайте ранее в этом сюжете: Сможет ли промышленность РФ «выйти в ноль» по итогам 2020 года?

Читайте развитие сюжета: Эксперт объяснил, что мешает оживлению мировой экономики