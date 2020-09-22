Ижевск, , 11:18 — REGNUM Объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета в Удмуртию по итогам 8 месяцев 2020 года составил 19,9 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений увеличился на 77,7%. Только на сбалансированность бюджета республика получила 3,8 млрд рублей.

При этом за указанный период в бюджет Удмуртии поступило 30,7 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, что ниже показателя января-августа 2019 года на 17%. Доход бюджета республики составил 50,7 млрд рублей, увеличившись на 5,1%. Расходы выросли на 21,5% — до 57,3 млрд рублей.

«Доля социальных расходов в бюджете составляет 76%. Задолженности по финансированию заработной платы работникам бюджетной сферы и социальных выплат гражданам республики нет», — заверил глава республики.

В то же время он добавил, что поступившие из федерального бюджета на данный момент дополнительные дотации не перекрывают объем выпадающих доходов. Прогнозируется, что недополучение составит как минимум 12 млрд рублей.

«Мы ждем дополнительную помощь из федерации. А также берем кредиты в банке и выполняем все взятые на себя обязательства», — заключил Бречалов.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный долг Удмуртии по состоянию на 1 сентября текущего года составил 53,042 млрд рублей. В течение месяца наблюдается рост объема исключительно коммерческих кредитов. Так, сумма средств, привлеченных в банках и кредитных организациях, увеличилась на 1,9 млрд рублей или на 9,7%. Объем средств, заимствованных от других бюджетов бюджетной системы РФ, сократился на 900 млн рублей или на 3,5%.

При этом с начала года госдолг республики увеличился на 7 млрд рублей или на 15,2%. За указанный период наблюдается рост объема и коммерческих, и бюджетных кредитов. Так, сумма бюджетных средств, привлеченных в республиканскую казну, увеличилась на 4,8 млрд рублей или на 24,6%. Сумма коммерческих кредитов в структуре госдолга выросла на 2,2 млрд рублей или на 11,42%.

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