Чебоксары, , 11:17 — REGNUM В рамках дела банкротстве ГУП «Чувашавтотранс» на торги повторно выставляются филиалы предприятия в Урмарском и Ядринском районах. При этом их начальная цена по сравнению с прошлогодними торгами снизилась в несколько раз, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

На продажу в очередной раз выставляется Урмарское АТП, на этот раз его начальная цена определена в размере 2 532 888,9 рублей, в то время как июле лот выставлялся за 3 377 185,2 рубля. Отметим, что в прошлом году движимое и недвижимое имущество Урмарского автотранспортного предприятия предлагалось приобрести за 18 762 140 рублей (начальная цена) — таким образом, стоимость АТП подешевела более чем за год в 7,4 раза.

Напомним, в структуру имущественного комплекса входят, в частности, ремонтная мастерская, кузница, мойка, закрытая стоянка, автозаправочный пункт, профилакторий для ремонта автобусов, административный корпус.

Также в очередной раз выставляется на продажу Ядринское АТП: если в июне начальная цена составляла 6 474 524,46 рубля, то сейчас она снижена до 3 699 728,22 рублей. В прошлом году начальная цена филиала на торгах составляла 10 277 023 рублей, то есть лот подешевел почти в 2,8 раза.

Отметим, что в структуру филиала «Чувашавтотранса» в Ядринском районе входят, в частности, двухэтажное административное здание, бензозаправочная станция, водонапорная башня, водопровод, канализация, котельные, склад, механизированная мойка, наружные тепловые сети, профилакторий.

Как сообщало ИА REGNUM, ГУП «Чувашавтотранс» признано банкротом в сентябре 2018 года.

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