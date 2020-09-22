Саратов, , 11:17 — REGNUM Одному из кредиторов старейшего завода по выпуску троллейбусов — ЗАО «Тролза» из Саратовской области — вернули заявление о вступлении в дело о банкротстве, указав на нарушение процедуры. Претензии первого кредитора арбитраж Саратовской области также пока не рассмотрел, отложив заседание на 15 октября 2020 года, так как истец заявил о положительной динамике и погашении части долга со стороны предприятия, передаёт ИА REGNUM.

«ФНС России ходатайствует об отложении судебного заседания, поскольку уполномоченным органом не согласован вопрос о заключении мирового соглашения с должником, а также с учётом наличия положительной динамики в действиях должника по частичному погашению задолженности перед ФНС России», — отметил судья в сентябрьском определении.

Сумма претензий госоргана превышала 32,36 млн рублей, но ответчик в рамках последнего заседания уточнил, что погасил часть долга и задолженность перед бюджетом теперь только 14 174 312,36 рубля. Также сообщалось, что истцу направлен проект мирового соглашения, который позволит найти компромисс, не переходя к процедуре несостоятельности.

Напомним, завод работал в Энгельсе с 1868 года, в разные годы обеспечивая троллейбусами порядка 80 городов России. Проблемы на саратовском предприятии начались год назад, когда весной 2019 года оно было вынуждено уйти в режим простоя. В феврале 2020 года стало известно, что на базе промышленных мощностей предприятия инвестор сформирует собственную площадку.

Одновременно с финансовыми проблемами ЗАО получило и банкротный иск, который был подан налоговым органом в конце января 2020 года. Слушания неоднократно откладывались, в том числе в связи с пандемией. В иске заявлялось о необходимости введения наблюдения за ЗАО. В качестве арбитражного управляющего предлагался член московского союза «Возрождение».