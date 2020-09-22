Кострома, , 11:15 — REGNUM Количество безработных в Костромской области не снижается из-за безответственности. Такое мнение на еженедельном совещании в администрации области 21 сентября высказал губернатор региона Сергей Ситников.

Зарплата в конверте 40.мвд.рф

«Мы видим, что сегодня идет восстановление экономики. Только этого не видно по количеству безработных. Тема носит отчасти искусственный, рукотворный характер. И проблема принципиально в одном — у нас есть ответственность государства перед безработными, но нет ответственности безработных перед той же самой службой занятости, которая их направляет на работу», — отметил губернатор.

На учёте в службе занятости Костромской области состоит 17,8 тысячи безработных. Около половины из них не имеют официального трудоустройства более года. По мнению специалистов, это говорит о их неофициальной работе и возможном получении зарплаты в конверте. Учитывая представленные факты, государственная инспекция труда по региону не инициировала «ни одного» разбирательства по поводу «серых зарплат». При этом, большинство предприятий в области работают, а в официальной базе имеется 8 тысяч вакансий от работодателей.

Глава региона поручил департаменту экономического развития совместно с департаментом по труду и социальной защите проанализировать спрос на кадры и профессиональный потенциал костромичей, признанных безработными. Работу инспекции труда по Костромской области в ближайшее время проверит прокуратура.

Напомним, что весной 2020 года губернатор критиковал деятельность главы инспекции по труду Дениса Нестерова. Претензии Ситникова были связаны с задержкой зарплат на «Костромской судоверфи». По мнению губернатора, Нестеров «не особо вникает» в происходящее на рынке труда области и «расхолаживает работников управления».

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