Москва, , 11:23 — REGNUM Иск против бывших руководителей Бинбанка на общую сумму 283,8 млрд рублей подал Банк России в Арбитражный суд Москвы. Это следует из записи в картотеке арбитражных дел.

Ответчики по иску — Микаил Шишханов, Александр Лукин, Алексей Фарафонтов и Кирилл Любенцов. Банк «Открытие» выступает третьим лицом. Иск подан 21 сентября, других деталей в картотеке нет.

На минувшей неделе банк непрофильных активов «Траст» подал два иска на сумму 329,2 млрд рублей против лиц, контролировавших Рост банк. Бинбанк выступил санатором этого банка в 2014 году. Шишханов, Лукин, Фарафонтов и Любенцов указаны ответчиками в одном из исков. В «Трасте» отмечали, что иск подан в связи со сделками, причинившими Рост банку ущерб.

В 2015 году Шишханов выкупил акции Рост банка у подконтрольного Бинбанка и стал его единоличным санатором. В 2017 году Рост банк и Бинбанк перешли в Фонд консолидации банковского сектора, регулятор направил на оздоровление банков 779 млрд рублей. В 2019 году Бинбанк присоединили к банку «Открытие».