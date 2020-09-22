Лондон, , 11:16 — REGNUM Исследователи выявили основные причины, которые не дают обеспечить массовый переход на электромобили. Об этом сообщает британское издание Autocar.

Опрос был проведён компанией Castrol и её родительской компанией British Petroleum среди 10 тыс. респондентов. В выборку попали около 9 тыс. автовладельцев, 750 транспортных управляющих и 30 человек, работающих в сфере автомобильного производства.

В результате опроса выяснилось, что главным фактором препятствующим широкому распространению электрокаров стала их цена. Порядка 63% покупателей считают, что автомобили с электромотором слишком дорогие. Причём респонденты в опроснике указали цену, которая по их мнению приемлема для электрокаров — 36 тыс. долларов (около 2,75 млн рублей).

Вторым фактором является время зарядки авто. По мнению опрошенных, оно не должно быть более 31 минуты. Кроме того, респонденты считают, что для большей популярности среди автолюбителей запас хода электромобилей должен составлять не менее 469 км, тогда как сейчас подобное расстояние могут проехать только несколько моделей.

Последние две причины — это недостаточно развитая сеть зарядных станций и отсутствие электрической версии любимой модели.

Напомним, в августе текущего года в РФ был продан 81 новый электрокар, что на 62% больше, чем год назад.

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