Москва, 22 сентября 2020, 11:06 — REGNUM Несмотря на то, что российская промышленность пострадала от пандемии меньше, чем другие отрасли народного хозяйства, там тоже наблюдается серьезный спад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал прогноз главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, который предположил, что по итогам 2020 года российская промышленность «выйдет в ноль или в небольшой минус».
Кроме того, Колганов пояснил, что банкротство целого ряда предприятий в этой сфере сокращают спрос на промышленную продукцию.
Напомним, как сообщалось ранее, ранее в интервью «Известиям» Мантуров заявил, что по итогам 2020 года российская промышленность выйдет в ноль или небольшой минус.