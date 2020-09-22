Москва, , 11:06 — REGNUM Несмотря на то, что российская промышленность пострадала от пандемии меньше, чем другие отрасли народного хозяйства, там тоже наблюдается серьезный спад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал прогноз главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, который предположил, что по итогам 2020 года российская промышленность «выйдет в ноль или в небольшой минус».

«Некоторые основания для оптимизма у министра есть. Потому что промышленность из всех отраслей народного хозяйства пострадала от карантинных мероприятий относительно меньше. Основной удар пришелся на сферу услуг, — сказал Колганов. — Однако и промышленность тоже пострадала. Были ограничения, связанные с сокращением количества персонала, который может одновременно присутствовать на рабочих местах. Сильно сократились производство и сбыт нефти и газа в стоимостном отношении. Обрабатывающая промышленность пострадала меньше. И самое главное, что темпы восстановления этих отраслей достаточно скромные. Это связано с общей экономической ситуацией как в России, так и в мировой экономике».

Кроме того, Колганов пояснил, что банкротство целого ряда предприятий в этой сфере сокращают спрос на промышленную продукцию.

Напомним, как сообщалось ранее, ранее в интервью «Известиям» Мантуров заявил, что по итогам 2020 года российская промышленность выйдет в ноль или небольшой минус.