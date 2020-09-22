Москва, , 11:00 — REGNUM Продажи новых автомобилей в России по итогам 2020 года сократятся на 25−30%, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью «Известиям».

"По рынку падение будет, думаю, около 25−30%», — отметил Мантуров.

При этом он добавил, что для стимуляции спроса на авторынке РФ в текущем году автопрому было выделено свыше 25 млрд рублей, а с учетом целевых закупок — более 35 млрд рублей.

Кроме того, министр сообщил, что ситуация в сфере производства транспортных средств сложилась более благополучная. Это произошло за счет спроса на грузовые машины, автомобили сегмента LCV (легкие коммерческие автомобили) и автобусы.

«Производство автобусов загружено практически на 100% до конца нынешнего года. Это касается и производственных площадок «Камаза», и «Группы ГАЗ», — сообщил он.

Ранее стало известно, что завод Hyundai в Санкт-Петербурге может снизить объемы производства.

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