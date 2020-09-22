Калуга, , 12:12 — REGNUM Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций в научно-технической сфере Калужской области (ФРП) по итогам работы в первом полугодии 2020 года занял пятое место среди 60 региональных фондов. Об этом 22 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Агентстве развития бизнеса.

Фонд развития промышленности Калужской области Arbko.ru

Объем выданных за счёт средств Фонда развития промышленности Калужской области займов для промышленных организаций составил 35,9 млн рублей. Так, 10 млн рублей, или 28% было выделено на приобретение оборудования в рамках модернизации производства, 11,9 млн рублей — 33% от объема предоставленных средств — израсходовано на оплату сырья и материалов и 14 млн рублей (39%) направлено на выплату заработной платы. В течение 2020 года региональный ФРП профинансировал пять промышленных проектов, а также оказал поддержку в получении федеральных займов двум областным предприятиям.

В настоящее время ФРП Калужской области оказывает помощь по пяти заявкам на федеральные займы, сопровождает три проекта по программам совместного финансирования и готовит проведение заявочной кампании по региональной антикризисной программе «Оборотный капитал».

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