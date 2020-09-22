Москва, , 10:41 — REGNUM Оставшийся без лицензии три года назад банк «Легион» получил ещё полгода на банкротство. Арбитраж Москвы удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего и продлил срок конкурсного производства, передаёт ИА REGNUM.

Следующий отчёт управляющего о ходе процедуры несостоятельности рассмотрят на заседании 16 марта 2021 года. А 2 октября планируется решить судьбу ходатайства об аресте имущества контролировавших должника лиц, которых требуют привлечь к ответственности на сумму 8,8 млрд рублей.

Напомним, на начало августа 2020 года у банка установлены долги перед 2 818 кредиторами на общую сумму 13,355 млрд рублей. Лицензию у банка отозвали 7 июля 2017 года, и на тот момент он был на 157-м месте в РФ по размеру активов.

Крах банка произошёл в том числе и из-за хищениея из него крупной суммы, что привело к ухудшению финансового положения. В сентябре 2020 года по этому эпизоду один из бывших топ-менеджеров был осужден по статье «Растрата» и приговорен к 7,6 года лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 800 тыс. рублей

Банкира взяли под стражу: крах «Легиона» и хищение 122 миллионов