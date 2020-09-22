Душанбе, , 10:40 — REGNUM По итогам января-августа 2020 года объем продаж в сфере розничной и оптовой торговли в Таджикистане составил 19,9 млрд сомони ($1,9 млрд), что на 7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщает «Авеста» со ссылкой министерство экономического развития и торговли.

За отчетный период объем продаж на продовольственных, вещевых и смешанных рынках составил 7,2 млрд сомони ($796 млн). На долю продовольственных товаров приходится 49,1% от общего объема торговли, на долю непродовольственных — 50,9%.

Затраты одного гражданина Таджикистана в сфере розничной торговли составили 2116 сомони ($205). Среди продовольственных товаров больше всего средств жители республики тратят на мясо, колбасные изделия, сахар и кондитерские изделия, муку, хлеб и овощи.