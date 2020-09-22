Москва, , 10:35 — REGNUM Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) получает информацию даже о переводах между российскими банками. Об этом сообщает РБК, проанализировав данные, относящиеся к России.

Отмечается, что это происходит в случае, если операции совершаются в долларах и помечаются американским банком-посредником как подозрительные, пишет издание.

Данные о подозрительных транзакциях, относящихся к России, предоставил Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), который, в свою очередь, получил файлы от издания BuzzFeed.

Уточняется, что операции происходили в разное время, преимущественно с 2008 по 2016 год. Всего в базе 3810 транзацкий, в которых одной из сторон был российский банк. Из них часть пришлась на операции, которые проводились между российскими банками.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).

В основе расследования — утечка более 2,1 тыс. отчетов о подозрительной деятельности банков (SAR), которые они передают в FinCEN. К ICIJ эти файлы попали через BuzzFeed News. Разведка FinCEN осудила утечку этих сведений.

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