Москва, , 10:31 — REGNUM Приватизация, за которую ратует глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, будет означать смену собственника, но с точки зрения произведенного дохода, Россия не получит ничего. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявила экономист-кибернетик Елена Ведута.

«Складывается впечатление, что Кудрин не владеет современными подходами к изучению экономики. В частности, современный международный стандарт национальных счетов базируется на концепции нобелевского лауреата Хикса. Он, как и Кейнс, говорил о том, что приватизация — это смена титулов собственности, которая, с точки зрения произведенного дохода, не дает ничего. Поэтому это все игры. Это все пересадка собственника из одного кресла в другое, — сказала Ведута. — А произведенный доход связан с развитием производства. И вместо того, чтобы заниматься глупыми монетарными играми, пора бы уже понять, что в экономике центральное место занимает производство. Именно об этом доходе идет везде речь. Но монетаристы не знают экономики. Это бухгалтеры и кассиры».

Как подчеркнула Ведута, если в РФ вновь устроят приватизацию, то у людей не останется никаких социальных гарантий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов заявил, что если в РФ проведут очередную масштабную приватизацию, это будет еще один раунд произвола.

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