Санкт-Петербург, , 10:33 — REGNUM В августе 2020 года самой доходной моделью в Санкт-Петербурге стал автомобиль Mercedes-Benz E-Класса. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего за отчётный месяц в РФ было реализовано 120 моделей Mercedes-Benz Е-класса на сумму 457,8 млн рублей.

На втором месте разместился Volkswagen Tiguan. Такие авто разошлись тиражом в 219 экземпляров. За них дилеры получили 424,8 млн рублей. Тройку лидеров списка замыкает Volkswagen Polo — 428 проданных автомобилей (389 млн рублей).

На четвёртом и пятом местах по доходности на рынке Санкт-Петербурга разместились соответственно Mitsubishi Outlander (201 ед.; 374,6 млн рублей) и BMW X5 (56 ед.; 297,2 млн рублей).

Ранее дилеры немецкой компании Mercedes-Benz в КНР начали продажи модели G-Class с 258-сильным двигателем рабочим объёмом два литра.

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