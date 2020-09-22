Воронеж, , 10:29 — REGNUM 99,9% составляет готовность систем отопления многоквартирных домов Воронежской области на 21 сентября. Об этом доложил на оперативном совещании в облправительстве глава департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Максим Зацепин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Дожди, заморозки и отопительный сезон в России — все новости»

На 21 сентября в Воронежской области средние показатели готовности котельных к отопительному периоду составляют 99%, тепловых сетей — 99,5%. В 21 муниципальном районе котельные полностью готовы к пуску тепла, в 13 муниципальных образованиях подготовка находится в стадии завершения. Ремонт тепловых сетей полностью завершен в 27 муниципальных районах. К пуску тепла готовы 100% школ и детских садов региона, 99,9% учреждений здравоохранения, 95% объектов физкультуры и спорта, 96,2% учреждений соцзащиты и 93% объектов культуры.

В Воронеже, по словам главы города Вадима Кстенина, полностью готовы к отопительному сезону все котельные и центральные тепловые пункты, 99,7% многоквартирных домов. На данный момент в городе продолжаются работы по замене инженерных сетей, общий уровень готовности превышает 97%. Губернатор Александр Гусев напомнил о необходимости вовремя получить все паспорта готовности объектов к пуску тепла. Он также напомнил, что при принятии решения о начала отопительного сезона основную роль будут играть погодные условия, а не календарная дата.