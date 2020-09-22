Сеул, , 10:28 — REGNUM Несколько иностранных производителей и импортеров отзовут транспортные средства с рынка Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны. Всего будет отозвано 27 400 автомобилей.

Согласно опубликованным данным, речь идёт об автомобилях Hyundai, KIA, Volvo, Peugeot.

Известно, что производители устранят проблемы на месте с топливным насосом в автомобилях Hyundai Genesis GV80 и G70, со стеклоочистителях в автомобилях Volvo XC60, а также программным обеспечением в некоторых автомобилях Peugeot.

В случае самостоятельного ремонта компания обязуется возместить затраченные на ремонт средства.