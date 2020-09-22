Москва, , 10:24 — REGNUM Нефть начала новую торговую неделю (21 сентября) с повышенной волатильности. В моменте нефть марки Brent опускалась к минимумам в районе $41,50, но к концу дня смогла сократить потери и обосновалась над уровнем $42, тогда как дневной максимум в начале дня был зафиксирован на подходе к отметке $44, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Прежде всего, массовая ликвидация длинных позиций была обусловлена повсеместным обвалом рисковых активов на опасениях второй волны пандемии в условиях роста числа заболевших в мире, который повлек возобновление спекуляций о возобновлении ограничений.

Для рынка нефти это не только угроза более глубокого экономического кризиса, но и риск более вялого восстановления спроса на энергоносители.

Бурную негативную реакцию рынка вызвали и известия о снятии блокады на добычу в Ливии, которая продлилась более восьми месяцев. По оценкам экспертов авторитетного банковского гиганта Goldman, к концу 2020 года объем производстве черного золота в стране может подняться с нынешних 90 тыс. баррелей в день до 550 тыс. баррелей, в это 460 баррелей дополнительного предложения в день, и все это в условиях туманных перспектив восстановления потребления.

Правда, в ОПЕК отреагировали на это событие, подчеркнув, что организация будет внимательно следить за динамикой добычи в Ливии. Возможно, это скрытый сигнал о готовности пойти на дополнительные меры поддержки в случае необходимости, которая может возникнуть в случае более энергичного, чем предполагается роста объемов производства черного золота в североафриканской стране.

22 сентября с подачи просадки на азиатских площадках Brent остается под давлением, утратив уровень $42. При сохранении режима глобальных распродаж уже в скором времени внимание игроков переключится на ключевую отметку $40, которая пока выполняет роль поддержки», — считает эксперт.

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