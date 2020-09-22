Москва, , 10:17 — REGNUM Пара доллар/рубль поднялась в начале недели (21 сентября) из-за падения общей склонности к рисковым активам на финансовых рынках, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«Это вызвано во многом опасением всплеска второй волны пандемии и проволочками в решении о новой финансовой помощи в США. В частности, 22 сентября утром продолжается снижение фондовых индексов в Азии на 1,5−1,8%.

Это ведёт и к ослаблению нефтяных котировок с $43 до $41,40 за баррель нефти марки Brent. Такому движению способствует и информация о возвращении Ливии к добыче и экспорту нефти с перспективами поставок 1 млн барр./сутки.

В то же время на валютном рынке растёт доллар США, что также будет оказывать давление на рубль в течение дня.

Отрицательное воздействие на него оказывает и санкционная риторика Запада в связи с отравлением Навального и событиями в Белоруссии, скандал с отмыванием российских денег в западных банках.

С другой стороны, позитивом выступает налоговый период продажи валютной выручки экспортёрами для уплаты налогов. Наиболее вероятный диапазон котировок на день — 75,70−76,70 руб./доллар», — считает эксперт.

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