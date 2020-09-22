Черкесск, , 10:16 — REGNUM Пандемия коронавируса не нанесла большого урона туристической отрасли Карачаево-Черкесии. Если летом 2019 года республику посетили 260 тыс. человек, то в нынешнем летнем сезоне курорты Карачаево-Черкесии привлекли 230 тыс. гостей.

«По итогам летнего туристского сезона 2020 года в Карачаево-Черкеской Республике численность туристов, посетивших регион, составляет 80 тыс. человек за июль и 150 тыс. человек в августе», — цитирует ТАСС Хасана Канаматова, начальника отдела развития туристско-рекреационного комплекса и курортов минтуризма КЧР.

По словам чиновника, туротрасль республики ожидает неплохой осенний сезон — 2020. Власти региона рассчитывают, что турпоток составит не менее 260 тыс. человек. Особенные надежды возлагаются на сентябрь.

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