Воронеж, , 10:07 — REGNUM 942 млн рублей составляет задолженность предприятий ЖКХ Воронежской области за топливно-энергетические ресурсы перед поставщиками. Данные привёл на оперативном совещании в облправительстве 21 сентября глава департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Максим Зацепин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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По словам Зацепина, за месяц сумму долга удалось снизить на 50 млн рублей, и тенденция к снижению пока устойчива.

Губернатор Александр Гусев поручил контролировать погашение задолженностей за топливно-энергетические ресурсы у всех бюджетных учреждений: тех, которые имеют собственные тепловые источники, и тех, которые получают тепло со стороны.

«У всех учреждений в сметах такие затраты предусмотрены, поэтому они должны вовремя эти средства довести до поставщиков энергоресурсов», — подчеркнул глава региона.