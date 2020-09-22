Ташкент, , 10:00 — REGNUM Официальные резервные активы Узбекистана по состоянию на 1 сентября 2020 года составили $34,6 млрд, что на 18,7% больше, чем в начале 2020 года, сообщили в пресс-службе Центрального банка республики.

Сумма резервов в виде золота составила $18,8 млрд. Это на 15% больше, чем в начале года и на 9,3% меньше, чем в начале августа. Объем резервов в иностранной валюте составил $15,44 млрд, что на 13% больше, чем месяцем ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 августа 2020 года объем официальный резервных активов Узбекистана составил $34,77 млрд, что на 19,2% больше, чем в начале года.

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