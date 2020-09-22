Москва, , 10:00 — REGNUM Число ипотечных сделок в Москве превысило на 43% прошлогодние показатели. Об этом сообщили 22 сентября в управлении Росреестра по столице.

В августе 2020 года в столице зарегистрировали 10 006 ипотечных договоров, что в 1,4 раза или на 43% больше, чем годом ранее, когда заключили 7 006 сделок. Рост произошёл и по сравнению с июлем 2020 года — на 9%.

Показатели за первые восемь месяцев 2020 года и 2019 года почти сравнялись. В этом году 57 337 сделок, в прошлом — 57 393.