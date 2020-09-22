Ростов-на-Дону, , 09:41 — REGNUM В Ростовской области труженики села собрали треть урожая поздних зерновых культур. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

В настоящее время убрано около 35% поздних зерновых и более 60% масличных культур. Валовой сбор сорго, риса, просо и гречихи составил почти 54,5 тыс. тонн, кукурузы — 80,5 тыс. тонн. Общий валовой сбор масличных культур (рапс, горчица, лён) составил 133 тыс. тонн, урожай подсолнечника — 694 тыс. тонн.

ИА REGNUM напоминает, что донские хлеборобы в 2020 году собрали 11,6 млн тонн зерновых культур, что на 5,3% больше, чем в 2019 году. Пшеницы намолочено 10,3 млн тонн.

Читайте ранее в этом сюжете: Урожай зерновых в Ростовской области составил 11,6 млн тонн