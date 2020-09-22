Сеул, , 09:33 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали рост цен на товары производителей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в сентябре 2020 года индекс цен на товары производителей вырос на 0,5%, до 103,19 пунктов. По сравнению с прошлым годом показатель сократился на 0,5%.

Цены на продукцию сельского, лесного и рыбного хозяйства увеличились на 6,1% в связи с затянувшимся сезоном дождей и тайфунами. В частности, цены на пекинскую капусту выросли на 80,9%, на тыкву— на 172,6%, на яблоки — на 22,6%.

Стоимость промышленных товаров таке увеличилась на 0,2% благодаря росту цен на металлы и нефтехимию. Цены на электричество, газ и воду также выросли на 0,2%.

Индекс цен производителей — показатель среднего уровня изменения цен на сырьё, материалы и товары промежуточного потребления относительно базисного периода.