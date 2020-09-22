Москва, , 09:31 — REGNUM Поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири», посредством которого снабжаются голубым топливом российские потребители на Дальнем Востоке и Китай, будут возобновлены 22 сентября, после проведения профилактических работ.

По данным ТАСС, техническое обслуживание, ставшее вторым с момента запуска газопровода, началось 15 сентября.

При этом в компании «Газпром» уточнили, что по соглашению с китайской компанией CNPC, профилактические работы по техобслуживанию оборудования и систем трубопровода должны проводиться дважды в год — осенью и весной. Первая профилактика оборудования была проведена в период с 16 по 31 марта текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в украинской компании «Нафтогаз» сообщили, что российская компания «Газпром» заказала дополнительные мощности для перекачки газа через Украину в октябре 2020 года.