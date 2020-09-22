Нью-Йорк, США, , 09:33 — REGNUM Более 80% работников американской корпорации Apple трудятся в удалённом режиме в связи с пандемией коронавируса. Вернуться к работе в офисах они смогут не раньше 2021 года, заявил глава Apple Тим Кук 21 сентября на интернет-семинаре, организованном журналом The Atlantic.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины – все новости»

Кук отметил, что с нетерпением ждёт возвращения всех сотрудников в офис, однако практика показала, что удалённый формат работы вполне эффективен. Так, некоторые технические новинки Apple удалось создать именно в дистанционном режиме.

Он добавил, что на сегодняшний день в удалённом режиме работают 85% сотрудников компании. Часть из них, вероятно, вернётся в офис в «какой-то момент в следующем году».

«Кто знает, когда именно это произойдёт», — сказал Кук.

Напомним, Apple была основана в США в 1976 году, головной офис компании находится в калифорнийском городе Купертино. По данным на 2019 год в компании работали 137 тыс. человек.

Читайте также: Apple планирует до конца августа открыть в США часть магазинов — Bloomberg